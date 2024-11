CIP satisfeita com aprovação de 15.º mês, mas “amarras” podem tornar medida “inexequível”

A medida vai permitir às empresas atribuir um prémio de produtividade ou de desempenho sob a forma de 15.º salário livre de impostos, num valor que não pode ultrapassar os 6% do rendimento base anual do trabalhador.

No entanto, a isenção de impostos só é atribuída se as empresas tiverem procedido a um aumento médio de 4,7% do salário base dos seus trabalhadores e se, simultaneamente, aumentarem todos os salários que estavam abaixo da média em 4,7%, condições que também estão previstas para a obtenção do incentivo em IRC.

Na perspetiva de Armindo Monteiro, estes requisitos impedem, na prática, que a iniciativa tenha a “potencialidade que poderia ter”, dado o receio de que os empresários possam não conseguir cumprir com o estipulado aumento dos salários.

Apesar disso, o dirigente mostra satisfação com a aprovação obtida esta terça-feira no Parlamento. “Registamos com agrado que pela primeira vez é possível que uma empresa possa premiar o esforço dos trabalhadores sem que isso signifique uma contribuição Involuntária para o Estado”, declarou.

Na votação, a mudança de sentido de voto do Chega acabou por ser determinante. Ao contrário do que estava previsto, o partido de André Ventura optou por votar a favor em vez de se abster, o que permitiu a viabilização da medida cujos detalhes ainda estão por conhecer na totalidade.