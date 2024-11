Aprovado reforço de meios humanos para o combate à corrupção

O parlamento aprovou esta terça-feira um conjunto de medidas do PAN para prevenir a corrupção da Administração Pública, nomeadamente contemplando o reforço de meios humanos para o combate à corrupção.

Entre as propostas aprovadas, encontra-se uma que determina que "durante o ano de 2025, no âmbito da execução da Agenda Anticorrupção o Governo adopta as iniciativas necessárias à optimização da capacidade e ao reforço da cooperação entre as inspecções administrativas sectoriais e os órgãos de polícia criminal especializados nos segmentos da prevenção e repressão da fraude contra os interesses financeiros do Estado, da corrupção e da criminalidade económico-financeira".

Tal será feito através de medidas como o "reforço de meios humanos para o combate à corrupção, fraude e criminalidade económico-financeira", bem como "o reforço da formação de magistrados e demais intervenientes na investigação criminal no domínio da prevenção e repressão da corrupção, da fraude e da criminalidade económico-financeira".

Outra proposta aprovada dita que "durante o ano de 2025 o membro do Governo responsável pela área da Administração Pública procede à inclusão de conteúdos de frequência obrigatória orientados para a prevenção e a deteção da corrupção no âmbito dos cursos e programas previstos" para a Função Pública. .

Além disso, o Governo terá também, até 30 de novembro de 2025, de assegurar a divulgação pública de um relatório de monitorização da execução da Agenda Anticorrupção.