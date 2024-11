Aprovadas propostas do PCP e BE para requalificar estradas e repor linhas ferroviárias

Várias propostas do PCP sobre a ferrovia e a rodovia foram esta terça-feira aprovadas nas votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025). .

Do PCP, foram aprovadas medidas que ditam que "o Governo, em 2025, dá início à requalificação do IC8", bem como para que em 2025, se iniciem os "trabalhos necessários para reativar e modernizar as linhas ferroviárias do Douro e Corgo, assegurando a ligação da linha do Douro com a rede ferroviária espanhola".

Ainda do PCP, foi aprovada uma proposta para que, no próximo ano, sejam "iniciados os procedimentos necessários para a reposição das acessibilidades ferroviárias ao distrito de Bragança, com a consideração de um traçado que garanta a ligação ferroviária à cidade de Bragança".

Igualmente aprovada, foi a proposta dos comunistas para que em 2025, sejam desenvolvidos os procedimentos necessários para iniciar a construção, em 2025, do troço do IC3, ligando a A13, no concelho de Almeirim, à A23, em Vila Nova da Barquinha," com uma ponte alternativa à ponte João Joaquim Isidro dos Reis que liga os concelhos da Chamusca e Golegã".

O início, em 2025, dos procedimentos com vista à requalificação do IC 1 entre Palma e Alcácer do Sal (Sul) defendido pelo PCP foi também viabilizado.

O BE, por seu lado, viu também ser aprovada a sua proposta para que no próximo ano o Governo proceda à realização de um estudo para a criação de uma linha ferroviária entre Guimarães e Braga.

Também do BE, recebeu "luz verde" uma medida que dita que sejam "desenvolvidos todos os procedimentos, realizadas todas as obras e instalação de sistema eletrónicos de sinalização e demais infraestruturas para garantir a abertura da Linha do Douro entre Pocinho e Barca D"Alva".