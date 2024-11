Sondagem. AD à frente nas legislativas, mas em empate técnico com PS

Clique aqui para explorar a “Sondagem das Sondagens”



Se as eleições legislativas se tivessem realizado este domingo, 24 de novembro, o empate técnico entre a Aliança Democrática (AD e Partido Socialista (PS) mantinha-se, apesar de a coligação liderada por Luís Montenegro continuar ligeiramente à frente, com 29,8% face aos 28,6% das intenções de voto nos socialistas. As previsões são da Aximage para o Diário de Notícias (DN).

O Chega também permanece no lugar que conseguiu nas legislativas de 10 de março, com 18,2% das intenções de voto, mais três pontos percentuais do que na sondagem anterior, de outubro passado.

Nos lugares seguintes, e com crescimentos semelhantes, seguem a Iniciativa Liberal (IL), co 6,8% das intenções de voto, e o Livre, com 4,1%. Ambos os partidos subiram desde as eleições legislativas de março, como do estudo da Aximage do mês passado.

Em queda estão o Bloco de Esquerda (BE), com 4,0%, a CDU, com 2.6%, e o PAN, que fecha a lista com 2.4%.Os primeiros dois estão abaixo dos resultados das legislativas, enquanto o partido liderado por Inês Sousa Real se mantem pouco acima.

Feitas as contas, restam 4,1% dos votos para outros partidos e para pessoas que não partilharam em quem votariam, os chamados O.B.N.

A sondagem da Aximage para o DN realizou-se entre 13 e 19 de novembro, com base em 802 questionários. A margem de erro é de, aproximadamente, 3,5%.



Na Sondagem das Sondagens

Passando este estudo pelos cálculos da Sondagem das Sondagens, da Renascença, o AD fica na liderança e mantém-se o emapte técnico, mas a diferença é menor. O filtro coloca a coligação com 29,9% das intenções de voto e o PS, com 29,3%.

De resto, a única diferença entre esta sondagem da Aximage e a Sondagem das Sondagens é que o Bloco de Esquerda fica à frente do Livre por menos de um ponto percentual.

A Sondagem das Sondagens é o agregador de estudos de opinião da Renascença, atualizado todos os dias, automaticamente e sempre que for publicada uma sondagem. A Renascença faz a sua distribuição dos indecisos, proporcional, e aplica o filtro de Kalman, para estimar um valor médio e calcular as margens de erro.