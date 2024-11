​Oposição interna critica presença do BE na sessão do 25 de Novembro

A oposição interna do Bloco de Esquerda (BE) contesta a presença do partido na sessão solene do 25 de Novembro, que se realiza esta segunda-feira de manhã, no Parlamento.



Pedro Soares, antigo deputado e membro do movimento Convergência, uma tendência minoritária no BE, diz que “era evitável” que um dos deputados participasse na cerimónia.

Em declarações à Renascença, o militante do Bloco de Esquerda defende que há muitas tribunas onde o partido pode intervir sobre esta data.

“Não é nenhum desrespeito em relação à Assembleia da República. Pelo contrário, é afirmar uma grande consideração e um grande respeito pelo 25 de Abril e pela vontade popular.”