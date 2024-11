Montenegro. Governo assume responsabilidades políticas sobre INEM mas rejeita demissões

O Governo vai assumir responsabilidades no caso do INEM, mas o primeiro-ministro defende que os problemas não se resolvem com demissões. Presente numa conferência organizada pela "CNN Portugal", Luís Montenegro critica ainda o PS por pedir um aumento permanente da despesa através do aumento extraordinário das pensões em janeiro.



Questionado sobre o que fará se os inquéritos às recentes mortes responsabilizarem o executivo pela resposta dada pelo INEM, Luís Montenegro rejeitou afastar a ministra da Saúde.

"Com certeza que se houver responsabilidades políticas, elas terão de ser assumidas. Nós não vamos furtar-nos a essa responsabilidade. A começar pelo próprio primeiro-ministro", garantiu o chefe do Governo, esclarecendo depois que "assumir responsabilidades políticas não significa demitir-se" e que esse "é um conceito novo" e "não existe".



"Não é por se demitirem pessoas que a responsabilidade política ficou cabalmente assumida e no dia seguinte parece que está tudo bem. Vamos fazer este exercício: a senhora ministra A ou o senhor ministro A, demitem-se. No dia seguinte a situação é igual, então e o ministro seguinte vai-se demitir também porque a situação é igual? A responsabilidade política sobre aquilo que nós decidimos tem de ser aferida, consoante a gravidade da responsabilidade terão naturalmente de se tomar as devidas decisões", sublinhou Luís Montenegro.



O primeiro-ministro defendeu ainda ser difícil, para o Ministério da Saúde, prever o impacto da greve, já que nem os técnicos de emergência médica que fizeram greve assumiram a possibilidade de complicações nos serviços mínimos.