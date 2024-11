Marcelo pede "ação vigorosa" no combate à violência doméstica

O Presidente da República pede "ação vigorosa" no combate à violência doméstica, no Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, em que o Palácio de Belém ficará, uma vez mais, simbolicamente, iluminado de laranja.

Marcelo Rebelo de Sousa assinala este dia internacional com uma mensagem publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet e volta a associar-se à campanha "Orange Day" das Nações Unidas.

"O Presidente da República apela à ação vigorosa de todos no combate ao flagelo da violência doméstica, profundamente grave em Portugal", lê-se na mensagem.

Na mesma nota, é anunciado que neste dia o Palácio de Belém ficará iluminado "de cor de laranja de forma de dar visibilidade a esta causa".

Em anos anteriores, 2020, 2021 e 2023, neste dia internacional, o Palácio de Belém também foi iluminado de cor laranja, para dar visibilidade à causa do combate à violência contra as mulheres.

Em 2022, a Presidência da República decidiu que não fazer a habitual iluminação de Natal nem "outras simbólicas iluminações especiais", para poupança de energia.