Marcelo condecorou Costa com grã-cruz da Ordem Militar de Cristo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou esta segunda-feira o anterior primeiro-ministro, António Costa, com a grã-cruz da Ordem Militar de Cristo, numa cerimónia no Palácio de Belém, sem divulgação prévia.

A atribuição desta condecoração, quatro dias antes de António Costa tomar posse como presidente do Conselho Europeu, foi anunciada através de uma nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet, acompanhada por fotografias.

"Em cerimónia realizada no Palácio de Belém, o Presidente da República condecorou, com a grã-cruz da Ordem Militar de Cristo, o anterior primeiro-ministro, António Costa, que entre 2015 e 2024 chefiou os XXI, XXII e XXIII governos constitucionais", lê-se na nota.

As fotografias mostram António Costa a receber a condecoração, na presença da sua família, na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém.

Em 2018, Marcelo Rebelo de Sousa confirmou ter sondado Pedro Passos Coelho para lhe atribuir esta mesma condecoração, que costuma ser atribuída a antigos primeiros-ministros, mas que o ex-presidente do PSD recusou.

A Ordem Militar de Cristo destina-se a distinguir destacados serviços prestados ao país no exercício das funções de soberania.

António Costa foi primeiro-ministro de 26 de novembro de 2015 até 02 de abril deste ano e chefiou dois governos minoritários e um suportado por maioria absoluta do PS no parlamento -- tendo coabitado durante oito anos com o atual Presidente da República, que assumiu a chefia do Estado em 09 de março de 2016.

Em 07 de novembro do ano passado, demitiu-se de primeiro-ministro, após ter sido tornado público que era alvo de inquérito judicial no quadro da Operação Influencer. O chefe de Estado a dissolveu o parlamento e convocou legislativas antecipadas, que resultaram na formação de um executivo minoritário PSD/CDS-PP.

Em 27 de junho deste ano, António Costa foi escolhido para o cargo de presidente do Conselho Europeu, em que será empossado na sexta-feira, sucedendo ao belga Charles Michel.

Entre outros antigos titulares de órgãos de soberania, Marcelo Rebelo de Sousa atribuiu também a grã-cruz da Ordem Militar de Cristo aos anteriores presidentes da Assembleia da República Eduardo Ferro Rodrigues, em abril de 2022, e Augusto Santos Silva, em abril deste ano, depois de cessarem funções.

O anterior Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, não condecorou José Sócrates quando este deixou o cargo de primeiro-ministro.