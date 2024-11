Gouveia e Melo a Presidente? Montenegro prefere "um militante nosso"

O presidente do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro, afastou este domingo, no Porto, a possibilidade de apoiar uma eventual candidatura presidencial do almirante Henrique Gouveia e Melo.

A declaração acontece um dia depois de ser noticiado que Gouveia e Melo comunicou ao Governo que não está disponível para renovar o mandato como Chefe do Estado-Maior da Armada para entrar nas eleições presidenciais de 2026.

Na moção de estratégia global que levou ao último congresso do PSD, Luís Montenegro já tinha assumido que queria um militante do partido para concorrer às presidenciais.



"Sobre o Chefe do Estado-Maior da Armada, o Governo decidirá dentro dos timings previstos na lei. Portanto, não vou adiantar nada nem comentar as notícias vindas a público. Sobre as eleições presidenciais, como presidente do PSD estou vinculado a uma moção de estratégia que apresentei ao último congresso e na qual preconizamos uma candidatura no nosso espaço político, preferencialmente, um militante nosso, e é isso que vamos fazer", declarou este domingo Luís Montenegro.