Seguro em Belém? "Não espero outra coisa que não seja o apoio explícito do PS", diz Assis

Francisco Assis diz que gostaria de ver o PS a apoiar uma eventual candidatura de António José Seguro à Presidência da República.

À Renascença, no dia seguinte à entrevista em que ex-líder socialista disse estar a ponderar uma candidatura a Belém em 2026, o eurodeputado socialista reage “com satisfação e entusiasmo” a esse cenário e garante o seu “explícito e inequívoco apoio” se tal acontecer.

Assis defende que Seguro “reúne todas as condições para ser, não apenas um candidato a Presidente da República, mas também um grande Presidente da República”.

Evitando fazer recomendações à direção do PS quanto a um possível apoio a uma candidatura do ex-líder do partido a Belém, o eurodeputado diz estar “convencido de que a maioria dos socialistas estará contente com o que ouviu”.