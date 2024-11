Governo aprova despesa de 136 milhões de euros para meios aéreos

O Governo aprovou esta sexta-feira uma despesa de 136 milhões de euros para a contratação de meios aéreos para o combate aos incêndios rurais nos próximos três anos, anunciou o ministro da Presidência.

No final da reunião do Conselho de Ministros, que decorreu na sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Lisboa, António Leitão Amaro indicou que o Governo aprovou despesa de 136 milhões de euros para permitir lançar um concurso para o dispositivo aéreo do combate a incêndios rurais.

O ministro da Presidência indicou que se trata dos meios previstos no lote um do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) e "alguns meios aéreos do segundo lote que eram mais urgentes".

"Dentro em breve será aprovado o restante, mas assim podemos acelerar a contratação dos meios para vários anos, um período de três anos, com vários meios de diferentes características, num total de 136 milhões de euros", afirmou.

Leitão Amaro indicou que o concurso "está preparado para arrancar" e deve ser lançado "muito brevemente" e que os meios aéreos "devem iniciar funções imediatamente logo que o concurso esteja terminado".

"O lote dois tem um valor que está em definição e apuramento, por causa disso não aprovámos hoje. Há ali uns aspetos de aprovação em que nós queremos proteger simultaneamente a segurança dos portugueses e o combate eficaz aos incêndios, e naturalmente proteger o bolso dos contribuintes", explicou.

O ministro da Presidência acrescentou que o trabalho está "muito adiantado" e que será "uma matéria de semanas".

"Muito em breve virei aqui anunciar a aprovação da despesa para o lote dois para que no próximo ano, sobretudo no verão, tenhamos os meios que o país precisa", afirmou.