Aumento das pensões, salários dos políticos, RTP e touradas. O que vai mudar no Orçamento?

A proposta do Partido Socialista de um aumento extraordinário das pensões, inscrito no Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) vai ser aprovada com a abstenção do Chega, os votos a favor do Bloco de Esquerda e do Livre e com a garantia de que o PCP viabiliza a proposta.

O Governo, que tem feito vários pedidos para que o Parlamento não “desvirtue” o Orçamento na especialidade, recusa este aumento permanente, considerando que a atribuição de um bónus não permanente, como foi atribuído em outubro, é “financeiramente mais sustentável”.

O PS avança com um aumento extraordinário em 1,25 pontos percentuais para pensões até aos 1,566 euros e estima que o impacto orçamental desta medida seja de 265 milhões de euros. O PSD contesta e pediu já à Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) para fazer uma análise de forma a apurar o impacto orçamental. Segundo apurou a Renascença, a UTAO vai apresentar esse relatório na próxima segunda-feira.

Mas os outros partidos da oposição também apesentam propostas para de aumentar as pensões no próximo ano. O Chega quer uma subida de 1,5 pontos, o Bloco de Esquerda aponta um valor mínimo de 50 euros e o PCP quer uma atualização para todas as pensões que corresponda a 5% do valor da pensão, não podendo o montante da atualização ser inferior a 70 euros por pensionista. O Livre faz depender o aumento de vários escalões.