Aprovado novo modelo do IRS Jovem

Os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças aprovaram esta sexta-feira o alargamento do IRS Jovem contemplado na proposta do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), medida cujo custo está estimado em 525 milhões de euros.

Neste primeiro dia de votações na especialidade do OE2025, a medida foi viabilizada com a abstenção do PS e do Chega, o voto favorável do PSD e CDS-PP e da IL e o voto contra do PCP e Bloco de Esquerda. O Livre juntou-se aos restantes partidos de esquerda no voto contra desta medida, mas viabilizando um dos seus pontos, enquanto o PAN votou favoravelmente a maioria da medida, rejeitando um dos pontos.

O novo modelo do IRS Jovem é uma das "bandeiras" do programa do Governo mas o desenho final da medida agora aprovada resulta das negociações entre o executivo e o PS no âmbito da proposta orçamental.