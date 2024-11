Relacionar mortes com atrasos do INEM "é excessivo", diz sindicato

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar considera que associar mortes com os atrasos no atendimento do INEM é "excessivo" . Rui Lázaro "não rejeita", ainda assim, que possam ter acontecido.



No parlamento, Rui Lázaro — que afirmou não ter "linhas vermelhas" nas negociações com o Ministério da Saúde — avançou ainda que uma nova reunião está agendada para 11 de dezembro.

"Relacionar as mortes com os atrasos é excessivo, porque isto implica que se analise as causas da morte (...) que se perceba, através de relatórios clínicos, se haveria ou não alguma coisa a fazer se a pessoa tivesse sido atendida atempadamente", afirmou o dirigente sindical. Por isso, só depois de apurado o que se passou é que se pode tentar "relacionar algumas mortes que ocorreram com os atrasos".

De resto, e falando ainda sobre os atrasos na resposta, o dirigente disse que o seu sindicato avisou que isso ia acontecer. "É suposto uma greve causar transtornos, mas não são exclusivos só por causa da greve."

Segundo Lázaro, a 28 de outubro, dois dias antes do início da greve convocada pelo sindicato que dirige às horas extraordinárias, foi registado "o maior número" de chamadas em espera em simultâneo. "Foram 134. Em nenhum dos dias da greve este número foi superado, portanto, o problema não foi necessariamente por causa da greve", acrescentou.

Sobre as negociações com a tutela, Lázaro disse que espera chegar a um acordo global. "Ao longo dos últimos anos, o INEM foi assegurando o seu serviço com horas extraordinárias, chegando ao ponto mesmo com as horas extraordinárias já não consegue garantir a operacionalidade nem de todos os meios de emergência médica, nem de todos os pontos de atendimento nas centrais de emergência e foi isso que nos trouxe ao estado atual", criticou.

Apesar dessa dependência às horas extra, o sindicalista garante que os técnicos "têm garantido uma resposta acima" do expectável.

As audições sobre a situação no INEM continuam nesta tarde de quinta-feira na Comissão de Saúde, no parlamento. Pelo menos 11 pessoas terão morrido na última semana em consequência dos atrasos no atendimento pelos Centros de Orientação de Doentes Urgentes do INEM.

(Em atualização)