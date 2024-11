"Refundação" do INEM? Ministra da Saúde vai ser ouvida no Parlamento

A ministra da Saúde deve regressar ao Parlamento na primeira semana de dezembro para ser questionada sobre a situação no INEM. Os partidos aprovaram esta quinta-feira, na Comissão de Saúde, por unanimidade, o requerimento do Bloco de Esquerda que pede a audição de Ana Paula Martins sobre a "refundação" do INEM.

Foi a própria ministra da Saúde que, durante o debate na especialidade do Orçamento do Estado, na Assembleia da República, levantou a possibilidade de uma "refundação do INEM".

“Não tenham dúvidas de que, enquanto ministra da Saúde, assumo total responsabilidade pelo que correu menos bem e comprometo-me, em nome do Governo, a executar as medidas necessárias para a refundação do INEM”, disse.

A afirmação levantou várias dúvidas aos deputados que querem agora ouvir mais esclarecimentos da ministra da Saúde sobre os planos que tem para o Instituto Nacional de Emergência Médica.

A aprovação da audição de Ana Paula Martins surge no mesmo dia em que foram ouvidos no Parlamento representantes dos trabalhadores do INEM e o presidente do conselho diretivo do Instituto, Sérgio Janeiro, que chegou a mencionar um plano que está a ser trabalhado com o Ministério da Saúde que prevê a contratação de mais recursos humanos e o alargamento da formação de técnicos do INEM às escolas de medicina. O presidente do INEM garantiu ainda desconhecer a possibilidade de o serviço ser privatizado.