António José Seguro pondera candidatura presidencial

António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, está a ponderar avançar com uma candidatura as eleições presidenciais de 2026.

Afastado da política ativa há um década, António José Seguro deixou em entrevista à CNN Portugal a porta aberta à possibilidade de entrar na corrida a Belém.

O atual líder do PS, Pedro Nuno Santos, colocou o nome de Seguro no lote de possíveis candidatos e o docente diz que "está tudo em aberto" e agora vai entrar em processo de reflexão.

"Neste momento, estou a ponderar porque, naturalmente, depois dessas notícias terem vindo a público e da declaração do secretário-geral do Partido Socialista, várias pessoas têm conversado comigo sobre essa hipótese", declarou Seguro à CNN Portugal.

"São pessoas que eu considero, são pessoas que são referências na sociedade portuguesa e que ouço os seus argumentos. Mas a decisão é minha e em conversa com a minha família", sublinhou o antigo secretário-geral do PS.



E quando será conhecida a decisão sobre a candidatura à Presidência da República? António José Seguro não aponta uma data.

"É quando eu sentir a convicção de que posso servir o meu país e unir os portugueses numa fase muito difícil do país e do mundo", declarou Seguro, que por outro lado rejeita a hipótese de regressar à vida partidária.

António Vitorino é outro nome do PS apontado como possível candidato às eleições presidenciais. Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, o antigo ministro continuou a alimentar uma eventual candidatura a Belém.

"A resposta é muito clara. Eu acho que há um tempo para todas as coisas e que há que respeitar os tempos. Até este momento, que eu saiba, não há nenhum candidato à Presidência da República", declarou António Vitorino.