Sessão no parlamento evocativa de Mário Soares segue modelo do 25 de Novembro

A sessão no parlamento evocativa do antigo Presidente da República Mário Soares, dia 6 de dezembro, véspera do centenário do seu nascimento, seguirá o modelo de cerimonial a aplicar na sessão que assinalará o 25 de novembro.

Esta decisão foi transmitida esta quarta-feira pelo porta-voz da conferência de líderes, o deputado social-democrata Jorge Paulo Oliveira, o que significa que a sessão terá honras militares e será encerrada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

No final da reunião da conferência de líderes, Jorge Paulo Oliveira referiu que, em comparação com a sessão que assinalará os 49 anos da operação militar de 25 de Novembro de 1975, haverá "ajustamentos" na lista de convidados para estarem presentes na cerimónia evocativa do nascimento do fundador e primeiro líder do PS.

"No caso dos convidados, obviamente, haverá um ajustamento tendo em conta a personalidade do homenageado", disse, antes de referir que o parlamento prepara outras iniciativas para assinalar o centenário do nascimento do antigo primeiro-ministro de três governos constitucionais (1976/1978, 1978 e 1983/1985) e antigo chefe de Estado (1986/1996).

"Ao longo do ano 2025, está prevista a publicação de uma biografia no âmbito da coleção do parlamento, a realização de uma exposição de caricaturas no Centro e Interpretativo da Assembleia da República e também um colóquio sobre Mário Soares e o parlamento. Será ainda colocado um busto num lugar digno deste parlamento, eventualmente no átrio do Jardim das Oliveiras", acrescentou.

Antes ainda da sessão de homenagem no parlamento, o Presidente da República participa na quinta-feira na apresentação do programa do centenário do nascimento de Mário Soares.

No dia 7 de dezembro, quando se completam cem anos do seu nascimento, está a ser preparada uma cerimónia evocativa que reunirá na Fundação Calouste Gulbenkian Gulbenkian, em Lisboa, personalidades nacionais e internacionais, e será lançado o volume 3 da Coleção Obras de Mário Soares -- "Escritos da Resistência".

De acordo com as linhas gerais do programa, as comemorações deverão ser encerradas em dezembro de 2025, de novo na Fundação Calouste Gulbenkian, com a realização de uma conferência internacional.

Antes, já na próxima quinta-feira, na Escola Básica Maria Barroso, em Lisboa, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, participa na sessão de apresentação do programa das comemorações do nascimento de Mário Soares.

Coordenado por José Manuel dos Santos, escritor e antigo assessor de Mário Soares, fazem parte entre outros da organização das comemorações os filhos o antigo Presidente da República, Isabel e João Soares, as antigas ministras Maria de Lurdes Rodrigues e Isabel Alçada, e personalidades como José Pena do Amaral e Teresa Calçada.

A comissão organizadora pretende que as comemorações do centenário se centrem na atualidade do seu pensamento político de Mário Soares, sobretudo a partir da "identificação que fez das causas dos populismos, nas suas propostas para recuperar o prestígio da democracia, na sua capacidade de atrair os mais jovens".