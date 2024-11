Ministra da Saúde assume tutela de entidade que está a inspecionar o INEM

Ana Paula Martins assumiu a tutela da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), a entidade que está a inspecionar o INEM.

Através de um despacho publicado na segunda-feira, em Diário da República. a ministra da Saúde revogou a decisão que tinha tomado em maio de passar a tutela da IGAS à secretária de Estado.

A decisão surge num momento em que estão a ser investigadas as mortes alegadamente ocorridas por falta de resposta da Emergência Médica e em que a ministra também assumiu a tutela do próprio INEM.

A governante fez depender o seu futuro político no resultado destes inquéritos e na sua capacidade de resolver os problemas de atendimento nos serviços de emergência.

O Ministério Público (MP) abriu sete inquéritos às mortes possivelmente relacionadas com falhas no socorro do INEM.

Além dos inquéritos abertos pelo MP, as falhas no socorro por parte INEM, designadamente atrasos no atendimento de chamadas, motivaram igualmente a abertura de um inquérito pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS).

A demora na resposta às chamadas de emergência agravou-se durante a greve de uma semana às horas extraordinárias dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (TEPH), que no dia 04 de novembro coincidiu com a greve da função pública.

A greve dos TEPH acabou por ser suspensa após a assinatura de um protocolo negocial entre o Governo e o sindicato do setor.