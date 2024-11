Cavaco Silva também vai participar na sessão do 25 de Novembro

O antigo Presidente da República Aníbal Cavaco Silva também vai participar na sessão solene do 25 de Novembro na Assembleia da República.

A confirmação foi dada à Renascença pelo gabinete do ex-chefe de Estado.

A comemoração que está a dividir o Parlamento parece ter consenso dos dois antigos chefes de Estado. Aníbal Cavaco Silva junta-se ao general António Ramalho Eanes, que também confirmou esta quarta-feira que aceitou o convite enviado pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco.

Na cerimónia da próxima segunda-feira há mais lugares que vão estar vazios. As bancadas da esquerda vão ter vários lugares por preencher, com a ausência confirmada do PCP e com o Bloco de Esquerda a ser representado por apenas um deputado. Já o Livre vai estar presente, mas não sabe se terá todos os deputados na bancada.