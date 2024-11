Bloco de Esquerda leva apenas um deputado à sessão solene do 25 de Novembro

O Bloco de Esquerda vai estar representado na sessão solene do 25 de Novembro por um deputado que vai discursar. O líder parlamentar, Fabian Figueiredo, garante que o partido vai deixar a "bancada vazia" com exceção da pessoa que vai discursar "para denunciar a operação de desvalorização do 25 de Abril".

Em declarações aos jornalistas, no final da conferência de líderes, o líder da bancada do Bloco de Esquerda comprometeu-se ainda a propor o fim da comemoração assim que "houver maioria de deputados" por considerar que "não faz sentido assinalar o 25 de Novembro todos os anos".

Fabian Figueiredo sublinha que o partido votou contra a realização da sessão solene.

Ao contrário do PCP, que não vai estar representado nas comemorações, na segunda-feira, o Bloco de Esquerda vai discursar e estar representado por um deputado - ainda a definir.

Além do PCP e Bloco de Esquerda, também o Livre se opôs à realização da cerimónia, mas à Renascença o partido garante que vai estar presente. O Livre diz que não sabe se vai estar, ou não, a bancada completa.

Presença que também já está confirmada é do antigo Presidente da República António Ramalho Eanes. Já o filho de Mário Soares confirmou à Renascença que não vai participar na cerimónia na Assembleia da República.