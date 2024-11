Marcelo espera que "máquina" da Saúde esteja em condições quando o inverno chegar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, espera que quando chegar o inverno "a máquina" da Saúde esteja em condições de responder às necessidades.

"Chegamos a meados de novembro e não temos, porventura, sinais sanitários mais complicados porque o tempo meteorologicamente está favorável e que isso seja positivo e aproveitado para quando o tempo mudar a máquina estar em condições não só de prevenir o que pode prevenir como, sobretudo, responder ao que pode responder", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, no Porto.

À margem da entrega do Prémio PME Inovação COTEC-BPI 2024, no Coliseu do Porto, o Chefe de Estado sublinhou que o que os portugueses querem é que os seus problemas sejam resolvidos.