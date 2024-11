Madeira. JPP formaliza voto a favor de moção de censura do Governo de Albuquerque

O Juntos Pelo Povo (JPP) formalizou, este domingo,o voto a favor da moção de censura do chega ao Governo Regional da Madeira, liderado por Miguel Albuquerque.

A decisão já era conhecida e, agora, formalizada depois de reunião da Comissão Política do JPP.

Com os votos a favor do PS Madeira, do Juntos pelo Povo e dos quatro deputados do Chega, a moção de censura deverá aprovada e o Governo de Miguel Albuquerque cai, por consequência.

A iniciativa partiu do Chega. Na quarta-feira passada, o grupo parlamentar entregou uma moção de censura ao Governo Regional liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque.

Por seu lado, Miguel Albuquerque garante que não se demite, nem do governo nem do PSD Madeira, e que se a moção de censura for aprovada, a única saída é a convocação de eleições. O presidente do governo regional disse ainda aos jornalistas que conta com o apoio do partido e que não vaio fazer qualquer remodelação do governo regional.

O social-democrata venceu as eleições antecipadas de 26 de maio deste ano, sem maioria, naquele que foi o pior resultado do PSD desde 1976. No discurso de vitória, disse estar disponível para dialogar com todos os partidos.

A moção de censura ao governo de Albuquerque é votada a 17 de dezembro.