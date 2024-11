Pedro Nuno Santos desafia PSD a dizer se vai aprovar aumento das pensões

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, desafiou este sábado o Governo e o PSD a dizer se vão aprovar a proposta socialista para aumentar as pensões dos reformados, reafirmando, contudo, que a aprovação do Orçamento não está em risco.

"Aquilo que espero é que o PSD e o Governo rapidamente digam se apoiam ou não a proposta do PS para aumentar as pensões dos nossos reformados", disse Pedro Nuno Santos, à entrada para o XX congresso da corrente sindical socialista da CGTP-IN, em Aveiro.

Questionado sobre qual o sentido de voto do PS relativamente à proposta do Orçamento, o secretário-geral dos socialistas referiu que a única questão que interessa, neste momento, é saber o que o PSD e o Governo vão fazer com a proposta do PS para aumentar as pensões dos reformados.

Pedro Nuno Santos deixou no entanto claro que a viabilização do Orçamento do Estado não está em causa seja qual for a decisão do PSD e do Governo, assegurando que esse assunto está ultrapassado e que o PS já definiu o seu sentido de voto.

"Nós não vamos fazer nenhuma chantagem com nenhum partido político nem com o Governo. O que esperamos, obviamente, é que o Governo e o PSD apoiem o aumento das pensões, porque se estavam disponíveis para reduzir o IRC em dois pontos percentuais e portanto em perder 600 milhões de euros de receita fiscal, espero bem que tenham menos do que 300 milhões para aumentarmos as pensões dos nossos reformados", afirmou.

Pedro Nuno Santos referiu ainda que os pensionistas ganham pouco, defendendo que há uma obrigação de aumentar as pensões e disse que espera que até ao momento em que se vote na especialidade o aumento das pensões dos reformados, "o PSD não falte ao país, não falte aos nossos reformados".

O líder dos socialistas deixou ainda críticas ao Governo, acusando o executivo liderado por Luís Montenegro de irresponsabilidade, por estar concentrado no jogo político, em vez de resolver os problemas dos portugueses.

"Temos irresponsáveis para além de incompetentes a governar o país e que em vez de resolverem os problemas que temos, estão concentrados no jogo politico, na pequena politica", disse Pedro Nuno Santos, adiantando que o PS, pelo lado contrário, está concentrado em resolver os problemas dos portugueses.