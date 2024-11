PSD e CDS querem acabar com corte de 5% nos salários dos políticos

Os cortes, em vigor desde 2010 e nunca revogados, aplicam-se ao Presidente da República, presidente da Assembleia da República, primeiro-ministro, deputados, membros do Governo, representantes da República para as regiões autónomas, deputados às Assembleias Legislativas das regiões autónomas, membros dos governos regionais, governador e vice-governador civil e presidente e vereadores a tempo inteiro das câmaras municipais.

A proposta foi avançada pelo líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, na conferência de imprensa conjunta de PSD e CDS-PP de apresentação de propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2025 ( OE2025 ).

“Essa é a única reminiscência da ‘troika’ ainda no país, o único corte que vem ainda dos tempos da ‘troika’ em Portugal. Parece-me que não há razão absolutamente nenhuma para que quem exerce cargos públicos numa junta de freguesia, numa câmara municipal ou num nível superior continue a ter um corte salarial”, justificou.

“E por isso creio que é da mais elementar justiça que isso possa acabar e nós temos essa coragem, nós não temos qualquer problema em combater qualquer tipo de populismo”, acrescentou.

No debate do Orçamento na especialidade, o ministro das Finanças também comentou a proposta de acabar com o corte de 5% no salário dos políticos, introduzida em 2010 no âmbito do chamado PEC [Programa de Estabilidade e Crescimento] II.

De acordo com Joaquim Miranda Sarmento, a medida terá um custo de 20 milhões de euros anuais.

O ministro das Finanças disse ainda que este corte de 5% não se aplica apenas a titulares de cargos políticos - Presidente da República, membros do Governo, deputados ou presidente e vereadores a tempo inteiro das Câmaras municipais –, abrangendo também as pessoas que trabalham nos gabinetes, na sua maioria técnicos, e gestores públicos.



Corte "neste momento já não se justifica", diz PS

Segundo Hugo Soares, PSD e CDS-PP já falaram com outros grupos parlamentares, incluindo o PS, dizendo que até os socialistas poderiam ter “uma proposta muito similar”.