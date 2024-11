PSD e CDS entregam proposta no Parlamento para reforçar verbas do INEM

O PSD e o CDS entregaram, esta noite, uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) que visa reforçar as verbas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), fazendo com que as receitas próprias que são provenientes de prémios ou contribuições passem a integrar o orçamento do ano seguinte.

Segundo a proposta que já deu entrada no Parlamento, consultada pela Renascença, “os saldos de gerência do Instituto Nacional de Emergência Médica, na parte em que resultem de receitas próprias provenientes de prémios ou contribuições previstos na alínea a) do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 34/2012, de 14 de fevereiro, transitam para o orçamento do ano seguinte, sendo consignados à realização de despesas do INEM”.

Ainda esta quinta-feira, no final da reunião do Conselho de Ministros, o Governo acusou o anterior executivo socialista de tirar receitas ao INEM para aplicar em dívida pública.