PS quer que fim de corte dos salários dos políticos só se aplique a mandatos futuros

O PS avançou esta sexta-feira com uma alteração ao orçamento para que o fim do corte de 5% dos vencimentos dos titulares de cargos políticos, anunciado pelo PSD e CDS-PP, só se aplique a mandatos futuros.

Fonte do grupo parlamentar do PS adiantou à agência Lusa que esta proposta surge para evitar que o fim deste corte tenha efeitos imediatos e se aplique aos políticos que já estão no exercício do mandato.

De acordo com a proposta de alteração do PS ao Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), a revogação dos artigos que fixam estes cortes produzem "efeitos para os mandatos que se iniciem em data posterior à da entrada em vigor da presente lei".

Esta tarde, foi confirmado que pelo líder parlamentar social-democrata, Hugo Soares, que PSD e CDS-PP iriam propor no Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) o fim dos cortes de 5% nos vencimentos dos políticos em vigor desde 2010, considerando que "é da mais elementar justiça" acabar com esta medida.

Segundo Hugo Soares, a proposta será para que o fim dos cortes tenha "efeitos imediatos", mas disse estar disponível para a ajustar com os restantes grupos parlamentares.

A medida custa 20 milhões de euros, adiantou o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.