O ladrão de conferências que roubava durante o coffee break. PSP detém suspeito em Lisboa

A PSP deteve um homem suspeito de roubar diverso equipamento informático aos participantes de conferências que se realizaram em Lisboa desde o início de outubro, anunciou aquela polícia em comunicado.

O homem, de 31 anos, foi detido na quinta-feira fora de flagrante delito por suspeitas de crime de furto qualificado, tendo furtado nos eventos equipamentos aos participantes, como computadores, telefones e máquinas fotográficas. O suspeito preparava "de forma detalhada e meticulosa" a ação, começando por estudar e selecionar as conferências que lhe interessavam, e depois de se inscrever aparecia no evento "de forma discreta".

"No decorrer do "coffee break", momento em que a sala ficava vazia, sorrateiramente subtraía o equipamento informático dos participantes. De seguida, ausentava-se do espaço na posse do mais diversificado equipamento, desde computadores, tablets, telemóveis, auriculares e equipamento fotográficos", contou a polícia.

O homem participava em conferências "de forma cíclica" e sempre com o mesmo objetivo, fazendo desta atividade o seu modo de vida.

A força de segurança indicou que o suspeito foi abordado nas imediações de um hotel onde decorria uma conferência e estava na posse de um conjunto de sacos bloqueadores de sinal, o que indiciava que se estaria a preparar para um novo furto.

Foi apreendido equipamento fotográfico avaliado em aproximadamente 17 mil euros, que se suspeita serem provenientes dos furtos.

Segundo a fonte policial, o homem, que vai ser ouvido por um juiz de instrução para aplicação de medidas de coação, já tinha sido detido pelo mesmo tipo de crime nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.