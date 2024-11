Ministro das Finanças admite novo suplemento de pensões em 2025

Pressionado pelos socialistas sobre a necessidade de “previsibilidade nas contas públicas”, Miranda Sarmento reforçou que “o suplemento que foi pago em outubro, e que nós gostaríamos e tentaremos fazer o máximo possível para que volte a ser pago no próximo ano, está apenas dependente daquilo que é a situação orçamental e do equilíbrio orçamental” de 2025.

Questionado por António Mendonça Mendes, do PS, sobre a proposta de aumento de 1,25% nas pensões, o ministro das Finanças afirmou que, “por uma questão de precaução, por uma questão de cautela, por uma questão de não rigidez da despesa pública, por uma questão de não criar mais despesa permanente e estrutural que depois fica durante muitos anos, nós entendemos que ainda não é o momento de fazer esse aumento extraordinário ”.

Ouvido no Parlamento, no debate de especialidade do OE 2025, Joaquim Miranda Sarmento assegurou que o Governo tem um “compromisso com os portugueses” para “tentar fazer novamente um suplemento extraordinário no próximo ano” , caso, “do ponto de vista orçamental, conseguirmos alcançar os nossos objetivos”.

O ministro das Finanças admitiu, esta sexta-feira, na Assembleia da República, a possibilidade de ser pago um novo suplemento extraordinário de pensões em 2025, mas fez a medida depender da margem orçamental existente no próximo ano. O PS propõe, para o Orçamento do Estado para 2025 (OE 2025), um aumento extraordinário de 1,25% nas pensões.

Os líderes parlamentares do PSD e do CDS anunciara(...)

Esta sexta-feira, durante a manhã, a ministra do Trabalho abriu a porta a um possível aumento suplementar de pensões, mas também o condicionou ao equilíbrio das contas públicas.

Decisão sobre descida do IRC na mão do PS

O ministro das Finanças atirou ainda, na audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, a decisão sobre a descida de dois pontos percentuais no IRC para as mãos do PS.

A Aliança Democrática anunciou, esta sexta-feira, a proposta, para a fase de especialidade, de redução de dois pontos percentuais no IRC no OE 2025. Miranda Sarmento alinhou pelo mesmo diapasão dos líderes parlamentares do PSD e CDS.

“Num esforço de aproximação ao PS para que o Orçamento seja viabilizado, nós propusemos um ponto percentual. O PS agora tem de decidir se quer a redução de um ponto percentual ou se, não querendo essa redução, deixa os grupos parlamentares do PSD e do CDS com liberdade para poder votar a redução de dois pontos percentuais”, reforçou o governante.