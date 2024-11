INEM. Mortágua acusa Governo de "incapacidade e insensibilidade"

A coordenadora do BE, Mariana Mortágua, acusou hoje o Governo e o primeiro-ministro de "incapacidade, irresponsabilidade e insensibilidade" face aos problemas que o país atravessa, como a recente crise no INEM.

"Esta combinação entre incapacidade, insensibilidade e irresponsabilidade está a tornar-se cada vez mais grave e cada vez mais clara", acusou Mariana Mortágua, que falava aos jornalistas em conferência de imprensa na Assembleia da República para apresentação das propostas de alteração do BE à proposta de Orçamento do Estado para 2025 (OE2025).

A coordenadora bloquista fez referência às recentes declarações do primeiro-ministro, Luís Montenegro, nas quais o chefe do executivo afirmou, em Castelo Branco, que "há um país que pulula todos os dias, apesar dos problemas do INEM, que são graves" e que o Governo "está a resolver".

"Esta declaração segue-se a uma outra em que o primeiro-ministro disse que o Governo não podia correr atras de pré-avisos de greve mesmo quando a emergência médica do país não esta a funcionar", criticou a deputada.

Na opinião de Mariana Mortágua, estas declarações revelam "incapacidade do Governo para resolver as principais crises e emergências que o país atravessa", em áreas como a habitação, saúde, entre outros setores públicos "que estavam em crise e que agora estão num caos".

A dirigente bloquista acusou ainda o Governo e o primeiro-ministro de "enorme insensibilidade" na forma como tratam os problemas do país e atirou diretamente ao chefe do executivo: "Faz lembrar velhos tempos em que o líder parlamentar do PSD [Luís Montenegro] dizia que as pessoas não estão melhores mas o país está melhor", criticou.

Por último, Mariana Mortágua acusou o executivo PSD/CDS de "irresponsabilidade" e de provocar várias classes profissionais da Administração Pública.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou na quinta-feira em Castelo Branco que o Governo irá apresentar um plano "muito brevemente" para resolver problemas no INEM, poucas horas depois de ter dito, em Castelo de Vide, que a ministra da Saúde tinha dito tudo o que havia para dizer em relação aos problemas do INEM.

Quase no final de um discurso na Escola Superior de Educação de Castelo Branco centrado no ensino superior, Luís Montenegro acabou por abordar a questão do INEM, para dizer que os "senhores jornalistas ficam muito chateados -- salvo seja --", por não responder "exatamente à questão" que lhe colocam.

"Eu já sei que eles só querem falar do INEM. Mas eu quero dizer que há um país que pulula todos os dias, apesar dos problemas do INEM, que são graves e que nós estamos a resolver e que vamos resolver. Vamos apresentar um plano muito brevemente para resolver esse problema", disse Luís Montenegro.

.

ARL (JGA/AYR) // SF.

Lusa/Fim.

.