É um novo recorde. Partidos apresentam 2.151 propostas de alteração ao OE 2025

Este ano os partidos da oposição voltaram a bater um recorde de entrega de propostas de alteração ao Orçamento do Estado. Segundo informação disponibilizada na página do Orçamento do site da Assembleia da República, deram entrada 2.151 propostas.

O partido campeão das propostas é o Chega, com 639. Entre as alterações está a descida do IRC em 2 pontos percentuais e o aumento das pensões em 1,5%.

Na lista dos partidos com mais propostas segue-se o PCP, que o ano passado liderava a tabela, com 513 propostas de alteração. Os comunistas querem um aumento extraordinário das pensões de 5%, com um mínimo de 70 euros. O PCP propõe ainda um aumento de 210 dias da licença partilhável, e a dispensa diária de uma hora e meia para a amamentação dos bebés até aos dois anos.

Em terceiro lugar está o Bloco de Esquerda com 302 propostas de alteração ao Orçamento do Estado. O Bloco defende que a privatização da TAP tem de passar pelo parlamento e quer um aumento do subsídio de refeição para os 10 euros na função pública.