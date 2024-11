De olho nas autárquicas, IL organiza conferência sobre poder local

A menos de um ano de novas eleições nas juntas de freguesia e câmaras municipais, a Iniciativa Liberal (IL) prepara-se para discutir o poder local no dia 23 de novembro, no Porto.

À Renascença, Rui Ribeiro, da comissão executiva da IL, refere que a conferência com o tema “Liberalismo no Poder Local” vai marcar o arranque dos trabalhos sobre o ano autárquico.

Organizada pelo Laboratório de Ação Política da IL (iLab), a conferência vai abordar temas como a “economia local e finanças municipais”, “planeamento urbano” e o “papel da governação local". Pelos painéis vão passar especialistas em economia e habitação, representantes do partido liberal dos Países Baixos (VVD) e Flávio Massano presidente da Câmara Municipal de Manteigas, eleito como independente em 2021.

A Iniciativa Liberal começa a preparar-se para as autárquicas de 2025 sem fechar a porta a possíveis coligações com o PSD. No entanto, não foi ainda tomada uma posição formal sobre onde é que podem ocorrer candidaturas conjuntas.

Os liberais têm prevista para janeiro uma Convenção Nacional para eleger os órgãos nacionais para os próximos dois anos, com foco na segunda vez em que o partido se apresenta em autárquicas.

Em 2021, o partido concorreu a 51 municípios com 43 candidaturas próprias e sete em coligações que incluíam o PSD. Foi o caso das candidaturas em Arouca, Faro, Mealhada e São João da Madeira. De fora ficou a possibilidade de coligação com o PSD em Lisboa.

Nas últimas eleições autárquicas foi proposto à Iniciativa Liberal que integrasse a coligação "Novos Tempos" que levou à eleição de Carlos Moedas na Câmara Municipal de Lisboa, mas os liberais optaram por se estrearem com uma candidatura própria.

Três anos depois, em entrevista à Renascença, o deputado e vice-presidente da IL, Bernardo Blanco, já admitiu que há circunstâncias em que o partido terá de "repensar", imaginando que um cenário em que a esquerda se apresente em coligação vai "influenciar muito a decisão" dos liberais sobre as candidaturas a apresentar.