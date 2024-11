CDS-PP quer fecho de empresas e lojas que são fachada para imigração ilegal

O CDS-PP entregou um projeto de resolução no parlamento que recomenda ao Governo o encerramento de empresas e lojas usadas por redes de tráfico humano como "fachada" para a imigração ilegal.

Com este projeto de resolução (iniciativa sem força de lei), o partido recomenda ao Governo que "tome as medidas necessárias para, no contexto do combate à imigração ilegal e às redes de tráfico de seres humanos, promover o encerramento das "empresas e lojas de fachada"".

No texto que deu entrada na Assembleia da República na segunda-feira, o CDS-PP refere que "nos últimos anos, com o crescimento da imigração descontrolada, tornou-se comum ver, nos espaços urbanos, várias lojas, com pouca atividade comercial, nas quais estão supostamente empregados cidadãos imigrantes", considerando que "nos centros urbanos, o comércio tradicional foi substituído por centenas de lojas de bugigangas, minimercados, mercearias, barbeiros e afins".

"São, em muitos casos, lojas nos centros da cidade, que pagam rendas altas, e cuja dinâmica comercial não justifica tais investimentos. Muitas destas lojas servem as máfias que as utilizam como plataformas rotativas de imigração ilegal, cobrando valores altos às vítimas, e simulando contratos de trabalho com as mesmas, permitindo uma entrada no país com fundamentos em factos falsos", alertam os deputados centristas.

O CDS-PP indica também que estas "lojas de fachada para a imigração" que servem "de mecanismo de entrada em Portugal" existem há pelo menos oito anos.

Os deputados do partido que integra o Governo liderado pelo PSD assinalam que existem "inúmeros casos que decorrem há vários anos em Portugal, perdurando a existência de máfias que praticam tráfico de seres humanos e auxílio à imigração ilegal com facilidade".

"O Estado não se pode conformar com a existência destas redes de tráfico, que existem há tantos anos e cuja sociedade conhece. Cabe ao Estado promover a legalidade, o sentimento de justiça económica e de segurança aos cidadãos", referem, defendendo que "no contexto de uma nova abordagem à questão das migrações, com o objetivo claro de combater a imigração ilegal, é oportuno combater estas redes de tráfico de seres humanos, acabando com as "lojas de fachada"".