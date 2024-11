Ventura quer intervenção do Presidente da República para que Governo demita ministra da Saúde

André Ventura pediu a intervenção do Presidente da República para que o Governo demita a ministra da Saúde, na sequência da polémica com o INEM.

Aos jornalistas, esta quarta-feira, no Parlamento, o líder do Chega lamenta que Ana Paula Santos mantenha-se no cargo e se Luís Montenegro "não quiser levar a cargo o esforço" de demitir a governante, Marcleo tem de agir.

"Se isto continuar numa escala de indiferença, o Presidente da República, que foi tão interventivo noutros casos, tem de ter aqui a última palavra", aponta.

André Ventura alegou que houve mais um caso de uma morte relacionada com a falta de socorro do INEM. Trata-se de um jovem que estava no estabelecimento prisional de Leiria e foi transportado para o hospital, onde viria a falecer.

O líder do Chega disse que o jovem faleceu horas depois de uma tentativa de suicídio. No entanto, à Renascença, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais esclarece que a morte registou-se três dias depois do internamento e que nada teve a ver com dificuldades no atendimento.

"A DGRSP informa que um recluso do Estabelecimento Prisional de Leiria (jovens) faleceu dia 7 de novembro no Hospital de Leiria, onde se encontrava internado desde o dia 4 de novembro. Daqui resulta que o óbito nada teve a ver com questões respeitantes a atrasos no socorro a vitimas , conforme é sugerido na sua questão", lê-se na nota enviada à Renascença.