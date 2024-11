PS não colocou aumento do suplemento da condição militar no OE, acusa Nuno Melo

Depois de ter revelado que o PS mentiu à NATO sobre o investimento na Defesa em 2023, o ministro Nuno Melo criticou esta quarta-feira a sua antecessora na pasta, Helena Carreiras, por não colocar a verba do aumento da condição militar no Orçamento do Estado para este ano.

Em audição no Parlamento, o ministro da Defesa fala num “número” do Partido Socialista que obrigou o Ministério da Defesa a pedir um reforço de 25,5 milhões de euros para o seu Orçamento do Estado para 2025.

“O Partido Socialista fez um número. Disse que ia aumentar o suplemento da condição militar de 30 euros para 100 euros. Certamente foi autorizado pelo Ministério das Finanças, só que se esqueceu de colocar a verba no Orçamento Geral do Estado”, afirmou Nuno Melo.

A ser ouvido desde a manhã desta quarta-feira, o ministro começou por criticar o “buraco de 300 milhões” que não foi reportado pelo PS à NATO, fazendo referência de que o anterior Governo tinha comunicado à Aliança Atlântica um investimento na Defesa em 2023 de 1,48%, quando na verdade tinha sido de 1,34%.

Por isso, explicou Nuno Melo, será necessário um esforço acrescido para cumprir a meta de investimento em defesa de 2 por cento do PIB em 2029.