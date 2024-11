PS acusa Nuno Melo de "perder todo o sentido de Estado"

Um ministro de Defesa “sem sentido de Estado”. É como o PS qualifica as declarações de Nuno Melo, esta quarta-feira, no Parlamento, quando acusou o anterior Governo de ter mentido à NATO.

Em causa está a verba para o investimento em Defesa no ano passado, que o agora ministro diz ter sido inferior em 300 milhões de euros ao reportado à Aliança Atlântica.

Em declarações à Renascença, o deputado socialista, Luís Dias, acusa Nuno Melo de não estar a defender os interesses de Portugal.

“O senhor ministro Nuno Melo não pode manter esta postura trauliteira, de quem vem ao Parlamento apenas como líder do CDS. O senhor ministro Nuno Melo tutela uma pasta de soberania, que tem que estar acima de qualquer interesse partidário, acima de qualquer interesse do seu grupo de Aliança Democrática”, afirma o coordenador do PS para a área da Defesa.