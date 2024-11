JPP vota a favor de moção de censura ao governo da Madeira

O Juntos pelo Povo (JPP) vai votar a favor de moção de censura ao governo regional da Madeira. A decisão foi aprovada esta quarta-feira pelo partido.

O JPP junta-se ao PS e Chega no apoio à moção de censura para derrubar o executivo liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque.

Com o voto favorável dos três partidos à moção de censura, o governo regional será derrubado.

A iniciativa partiu do Chega. Na quarta-feira passada, o grupo parlamentar entregou uma moção de censura ao Governo Regional liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque.

O líder da estrutura regional do Chega, Miguel Castro, exigiu a demissão do chefe do executivo madeirense, que descreveu como um "entrave".

Miguel Castro justificou a decisão de apresentar a moção também com o facto de quatro secretários regionais serem arguidos em processos judiciais. "Com Miguel Albuquerque não!", reforçou.

O Partido Socialista juntou-se ao Chega e anunciou que vai votar a favor da moção de censura. A decisão foi tomada por unanimidade na reunião da comissão política regional e anunciada por Paulo Cafôfo, que justifica a decisão em nome da coerência.

“O voto é favorável e significa isto que o Partido Socialista tem uma coerência na sua ação, porque nós não poderíamos, nem vamos, segurar este governo de Miguel Albuquerque” anunciou Paulo Cafôfo.

Por seu lado, Miguel Albuquerque garante que não se demite, nem do governo nem do PSD Madeira, e que se a moção de censura for aprovada, a única saída é a convocação de eleições. O presidente do governo regional disse ainda aos jornalistas que conta com o apoio do partido e que não vaio fazer qualquer remodelação do governo regional.



[em atualização]