Presidente do INEM reconhece que situação estava a “escalar” e promete agir da forma “mais atempada possível”

O presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Sérgio Dias Janeiro, reconheceu esta terça-feira que nos últimos dias de crise no atendimento foram criados “mais postos de atendimento” no INEM, reconhecendo, junto da ministra da Saúde que a situação estava a “escalar”.

Sérgio Dias Janeiro recebeu esta tarde a ministra da Saúde nas instalações do INEM, após a audição de Ana Paula Martins no Parlamento, referindo que é “um privilégio” receber a governante na sede do Instituto.

A visita da ministra da Saúde ao INEM surge na sequência da polémica dos últimos dias em torno da morte de, pelo menos 10 pessoas, alegadamente, por atrasos no atendimento de emergência. Esse foi um ponto que não foi sequer referido na curta conversa que Sérgio Janeiro teve com Ana Paula Martins em frente aos jornalistas.

Dias Janeiro disse ainda que os trabalhadores deste serviço têm “muito trabalho pela frente”, garantindo que há uma equipa “muito motivada” para o efeito, com a ministra a limitar-se a ouvir, prometendo que no final da visita irá falar comos jornalistas.

No início da visita da ministra à sede do INEM, a ministra da Saúde foi apresentada a cerca de uma dezena de trabalhadores do INEM, entre os quais elementos de emergência médica e psicólogos. Ana Paula Martins visitou ainda as instalações do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU).