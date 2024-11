"Não fujo". Ministra da Saúde recusa demitir-se do cargo

A ministra da Saúde recusou demitir-se, depois de ser confrontada esta terça-feira pelos deputados no Parlamento devido à crise no INEM e as mortes que se têm registado devido a atrasos no atendimento.

Ana Paula Martins diz que "não podemos permitir que situações da última semana voltem a ocorrer", mas isso implica uma ação tomada "de forma serena, devolvendo a confiança às pessoas, ao invés de as assustar".

"Eu prefiro continuar a trabalhar para resolver o que está mal. Não fujo, não minto e não me escondo. Continuarei o trajeto que estamos a fazer de resultado em resultado", afirmou.

Segundo a governante, um dos turnos do INEM não cumpriu os serviços mínimos durante a greve às horas extraordinárias.

A ministra lamenta a situação e diz que assume total responsabilidade pela situação e garante que serão apuradas responsabilidades.



A governante indicou, ainda, aos deputados que está marcada uma reunião com o sindicato dos técnicos do INEM para 22 de novembro. As negociações devem começar pela discussão à volta da grelha salarial.

Ana Paula Martins espera que as conversas "sejam céleres e devolvam paz ao INEM".

A ministra da Saúde responde aos deputados, no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento para o próximo ano. Esclarecimentos que surgem numa altura em que aumenta a pressão para que Ana Paula Martins saia do Governo.

A FNAM fala em caos instalado e pede a substituição da ministra da Saúde.

[Atualizado às 10h00]