Margarida Blasco ignora polémica do direito à greve das polícias e anuncia 200 novos chefes na PSP

A ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, anunciou, esta segunda-feira que terá início "em 2025 o curso de formação para 200 novos chefes da PSP" e o reforço em 44 milhões de euros em infraestruturas para as forças de segurança no próximo ano.

Margarida Blasco diz querer "maior policiamento de proximidade e de visibilidade" na intervenção de abertura da audição no Parlamento sobre o Orçamento do Estado para a área da Administração Interna.

A ministra garantiu ainda que mantém intenção de se reunir com as diversas associações sindicais das forças de segurança, em janeiro, omitindo, contudo, sobre que matérias está disponível para discutir com as organizações, nomeadamente sobre a polémica reivindicação em torno do direito à greve das polícias.

Nesta primeira intervenção no Parlamento sobre o Orçamento da sua tutela, Margarida Blasco limitou-se a fazer o resumo dos acordos a que já chegou com as associações sindicais, nomeadamente o suplemento de risco a subir de 100 para 300 euros pagos desde o dia 1 de julho.

Esta é a primeira vez que a ministra da Administração Interna surge em público desde que a 3 de novembro abriu a porta à discussão sobre o direito à greve nas polícias,abriu a porta à discussão sobre o direito à greve nas polícias, referindo que o tema reclamado pelos sindicatos iria figurar entre os pontos em discussão nas negociações previstas para janeiro

"Vamos começar, no dia 6 de janeiro, um conjunto de revisões e é um ponto que pode estar e estará, com certeza, em cima da mesa. Neste momento, não vou dizer se sim ou se não, porque vai ter de ser submetido a um estudo", afirmou a governante, em declarações aos jornalistas no final do primeiro congresso da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), que decorreu no início do mês na Faculdade de Direito de Lisboa.

Declarações que causaram polémica e que foram desautorizadas horas depois através de um comunicado do próprio Ministério liderado por Margarida Blasco. Dias depois, o primeiro-ministro veio a terreiro garantir que mantém a confiança na ministra da Administração Interna, com Luís Montenegro a concluir que "a situação está completamente clarificada", mesmo perante as críticas das oposições e das associações sindicais das polícias que assinalaram o recuo.





Mais habitação e equipamento para as polícias

A ministra da Administração Interna salientou ainda o problema da Habitação dos elementos das Forças de Segurança e anunciou a criação de "condições de habitação a preços acessíveis", dando início, em 2025, à reabilitação de 473 alojamentos e a construção de dois novos blocos habitacionais, com "previsão de conclusão até ao final de 2026".



Ainda na primeira intervenção no plenário do Parlamento, Margarida Blasco disse querer "reforçar a capacitação" das forças de segurança com equipamentos "modernos, eficazes e capazes de dar uma melhor resposta aos desafios", garantindo o investimento de 83,2 milhões de euros no ano de 2025, dividido entre equipamentos de proteção individual, veículos e tecnologias de informação e comunicação.

O Governo pretende avançar mesmo com o sistema de "bodycams", matéria de "relevância extrema", segundo Margarida Blasco, sendo considerado um elemento de "garantia de proteção dos cidadãos e também um elemento de salvaguarda da ação e do reconhecimento das forças de segurança. A ministra da Administração Interna diz-se empenhada em "analisar todas as possibilidades para ultrapassar os impasses na contratação pública" que foi herdada do Governo anterior, sem, poorém dizer quais.

