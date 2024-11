Telmo Correia eleito líder da distrital de Lisboa do CDS-PP e Hélder Amaral de Viseu

O vice-presidente do CDS-PP e secretário de Estado da Administração Interna Telmo Correia foi este sábado eleito líder da distrital de Lisboa do partido, enquanto o antigo deputado Hélder Amaral voltou à presidência do CDS-PP de Viseu.

De acordo com informações do secretário-geral do CDS-PP, Pedro Morais Soares, ambos conseguiram mais de 98% dos votos nos respetivos distritos, em eleições em que eram candidatos únicos.

Duas distritais e 24 concelhias do CDS-PP foram sábado a votos, no âmbito do processo de preparação para as próximas eleições autárquicas.

"Com o objetivo de reforçar a proximidade com os eleitores e consolidar a sua presença em cada município, o CDS iniciou a eleição das suas estruturas locais, uma etapa fundamental na organização interna que permitirá a preparação de listas e estratégias políticas voltadas para os desafios locais", refere o partido.

No distrito de Lisboa foram a votos as comissões políticas concelhias de Amadora, Alenquer, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Oeiras e Vila Franca de Xira, sendo as restantes 16 concelhias pertencentes ao distrito de Viseu.