PS-Madeira vota a favor da moção de censura do Chega:“Num governo com 8 elementos, 5 estão a braços com a justiça. Isto não é normal”

Questionado sobre as declarações de Miguel Albuquerque que acusou a oposição de estar a criar uma situação de instabilidade política na região. O líder do PS Madeira diz que o partido não pode ser responsabilizado por esta crise e lembra as garantias que Albuquerque deu quando assumiu o governo minoritário.

Em declarações aos jornalistas, no final da reunião, Paulo Cafôfo acusou o governo de Miguel Albuquerque de não resolver os problemas da região, mas acima de tudo a censura deve-se ao facto de vários membros do governo estarem envolvidos em processos judiciais.

O líder do governo regional reuniu esta manhã a co(...)

"Não interessa um parágrafo, mas sim a censura a Miguel Albuquerque", diz Paulo Cafôfo

O líder do partido socialista da Madeira foi questionado sobre o texto da moção que faz duras críticas ao partido socialista acusando-o de ser cúmplice das más práticas do governo na madeira. “ O partido socialista cuja incapacidade evidente e crónica de apresentar uma alternativa credível ao partido do poder quase que o eleva ao estatuto de cúmplice ético e moral das evidentes más práticas instaladas na governação madeirense” lê-se no texto da moção .

Paulo Cafôfo desvaloriza e garante que está em causa a censura ao governo do PSD.

“Não nos interessa um parágrafo e o texto da moção, interessa-nos é a censura a Miguel Albuquerque e ao governo” responde Paulo Cafôfo.

Já este sábado Miguel Albuquerque garantiu que não se demite nem do governo, nem do PSD Madeira e que se a moção de censura for aprovada, a única saída é a convocação de eleições. O presidente do governo regional disse ainda aos jornalistas que conta com o apoio do partido e que não vaio fazer qualquer remodelação do governo regional.

No texto da moção, o Chega invoca as investigações que envolvem os cinco governantes e considera que as suspeitas revelam uma “teia organizada de cumplicidade” que visa “maximizar os lucros pessoais em detrimento do bem comum”.

O Chega entende que existe “uma aliança cáustica entre os corredores do poder político e o mundo empresarial”. “A única resposta possível para salvar o que resta da credibilidade das instituições da governação é a apresentação imediata de uma moção de censura”, lê-se no texto da moção de censura.

Miguel Albuquerque foi constituído arguido no final de janeiro num inquérito que investiga suspeitas de corrupção, abuso de poder e prevaricação, entre outros. Em causa estão alegados favorecimentos de empresários pelo poder público, em troca de contrapartidas.

O social-democrata, líder do Governo Regional desde 2015, venceu as eleições antecipadas de maio, e num acordo pós-eleitoral, o PSD com 19 mandatos e o CDS com 2, não conseguiram maioria absoluta e foi a abstenção de três deputados do Chega que permitiu a aprovação do Orçamento da Madeira para 2024.

Com a atual composição da Assembleia Legislativa, e com o voto a favor do PS, Miguel Albuquerque precisa da abstenção do Juntos Pelo Povo que tem 9 deputados.