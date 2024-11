Miguel Albuquerque: "Podem pedir, que não me demito"

“Não me demito.” Miguel Albuquerque refaz o aviso e diz que não vai abandonar o governo regional nem a liderança do PSD Madeira.

“Podem pedir, mas eu não vou sair porque tenho a comissão regional comigo”, diz Albuquerque, numa mensagem para os críticos internos.

No final da reunião da comissão política do PSD, que durou duas horas, para analisar a situação política na sequência da apresentação da moção de censura do Chega, Miguel Albuquerque avisou que o PSD não vai entregar o poder e se a moção for aprovada, cabe aos madeirenses decidirem nas urnas o futuro da região.

“O PSD Madeira está preparado para qualquer cenário. Quem determina o governo da Madeira é o povo através de eleições democráticas, não é através de golpes parlamentares nem de golpes partidários que o PSD alguma vez entregará irá o poder”, disse Miguel Albuquerque no final da reunião da comissão politica do PSD-M.

Em declarações aos jornalistas, Miguel Albuquerque apelou ainda ao Partido Socialista para não viabilizar a moção de censura do Chega que vai a votos no dia 18 de novembro, considerando mesmo que o texto da moção é mais crítico para o PS do que para o governo regional.

“O grotesco da situação é o PS votar uma moção onde o líder do PS Madeira é apelidado de incompetente. E, mesmo assim, diz que vai votar essa moção, onde Paulo Cafofo é mais criticado do que o PSD Madeira”, refere Miguel Albuquerque.