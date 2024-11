Tiago Mayan assume ter falsificado assinaturas e demite-se

"Ao que este respondeu que já tinha enviado a minuta do referido relatório há 15 dias por email", refere a ata, acrescentando que "perante a tentativa de passagem do ónus da responsabilidade ao júri" foi então agendada a reunião presencial para quarta-feira.

As suspeitas surgiram depois de, numa reunião realizada segunda-feira online, o júri ter questionado Tiago Mayan sobre os prazos para as pronúncias de audiência prévia.

Segundo o documento, a que a Lusa teve acesso, quando confrontado com o documento, Mayan confirmou "que foi ele que elaborou o documento e colocou as assinaturas , atribuindo a si próprio tal responsabilidade, isentando de qualquer culpa todos os restantes membros do seu executivo e colaboradores".

Em causa está uma ata da reunião do júri do Fundo de Apoio ao Associativismo Portuense , datada de 16 de setembro, que terá sido elaborada e falsificada por Tiago Mayan.

O presidente da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, no Porto, Tiago Mayan , assume ter falsificado as assinaturas do júri do Fundo de Apoio ao Associativismo Portuense.

"Ao verificar todos os documentos em pasta partilhada no servidor da junta, constatou o júri a existência de uma ata (...) cujo teor responsabiliza o júri pelo pedido de dispensa de audiência previa, imputando exigências de cumprimento de prazos impostas pelo município".

Em causa está o Fundo de Apoio ao Associativismo Portuense, que nesta edição contemplava um valor global de 875 mil euros.

À semelhança das anteriores edições, o apoio é atribuído pelas juntas de freguesia às associações, tendo o município destinado uma verba máxima de 120 mil euros a cada freguesia.

As freguesias deviam remeter o relatório final do júri até ao dia 30 de junho, com vista à celebração do contrato interadministrativo com o município para a atribuição do apoio.

A UF de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde não cumpriu esse prazo, tendo sido notificada pelo município, no início de setembro, para enviar a documentação até ao dia 20 de setembro, de forma a aprovar os respetivos contratos.

A celebração do contrato com a junta constava da reunião privada do executivo de 30 de setembro, mas acabou por ser retirada.