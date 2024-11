Rocha admite expulsão de Mayan da Iniciativa Liberal

O presidente da Iniciativa Liberal fala em "repúdio total" pelos atos praticados por Tiago Mayan Gonçalves e avança que foi iniciado um processo disciplinar interno que pode terminar numa "expulsão do partido".

O líder da oposição interna do partido demitiu-se esta quinta-feira do cargo de presidente da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, no Porto, depois de ter assumido a falsificação de assinaturas do júri do Fundo de Apoio ao Associativismo Portuense com o intuito de conseguir verbas para a freguesia.

Tiago Mayan Gonçalves terá falsificado as assinaturas por ter falhado os prazos.

Aos jornalistas, Rui Rocha assume que a "gravidade" do que aconteceu pode levar a "uma expulsão do partido". O presidente da Iniciativa Liberal considera que o mas importante, nestas situações, é saber como os partidos reagem, afirmando que a Iniciativa Liberal sente "repúdio total" pelo que aconteceu.

O líder dos liberais considera "inaceitável" a conduta de Mayan.

Tiago Mayan Gonçalves, que chegou a ser candidato presidencial apoiado pela IL, estava na junta da União de Freguesias desde 2021 e ganhou destaque como líder da oposição interna da Iniciativa Liberal, assumindo a liderança do movimento Unidos pelo Liberalismo. Em julho deste ano, chegou a anunciar uma candidatura à presidência da IL desafiando a atual direção. Na altura, confessou estar "insatisfeito" com o rumo que o partido está a tomar.