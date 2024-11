Ministra da Saúde terá ignorado pedido de negociação para evitar greve de técnicos do INEM

A ministra da Saúde terá ignorado um e-mail de aviso de greve do sindicato dos técnicos do INEM, em que dava um prazo de dez dias para negociar com o Governo.

Segundo o semanário "Expresso", numa nota enviada a 10 de outubro, o sindicato terá indicado a Ana Paula Martins que iria convocar uma greve a 20 de outubro e que, até lá, estaria disponível para conversar com o Executivo, com vista a receber respostas a reivindicações.

A ministra não respondeu ao e-mail. No entanto, esta terça-feira Ana Paula Martins referiu que não estava à espera dos técnicos do INEM.

A paralisação obrigou à paragem de mais de 40 meios de socorro no país durante o turno da tarde, o que agravou os atrasos no atendimento da linha 112.

Pelo menos oito pessoas terão morrido, nos últimos dias, devido a problemas e demora no contacto e atendimento da rede nacional de socorro.