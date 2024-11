Ministra da Saúde cancela agenda para esta sexta-feira devido a "indisposição"

A ministra da Saúde cancelou a agenda prevista para esta sexta-feira devido a uma "indisposição". A informação é confirmada aos orgãos de comunicação social pelo presidente do conselho de administração da Fundação da ADFP - Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional, Jaime Ramos.

Ana Paula Martins tinha agendado uma visita ao Hospital Compaixão, em Miranda do Corvo, pelas 11h30, porém o chefe de gabinete do Ministério informou Jaime Ramos que a governante cancelou a sua agenda.

A ministra iria ainda marcar presença na inauguração da Unidade de Internamento de Cuidados de Convalescença do Hospital Distrital de Pombal, pelas 16h00.

O cancelamento da agenda surge no mesmo dia em que se sabe que Ana Paula Martins terá ignorado um e-mail de aviso de greve do sindicato dos técnicos do INEM, em que dava um prazo de dez dias para negociar com o Governo. A responsável não respondeu ao e-mail e disse que não estava à espera de uma greve.

Pelo menos oito pessoas terão morrido, nos últimos dias, devido a problemas e demora no contacto e atendimento da rede nacional de socorro.



Vários partidos, incluindo o PS, exigiram a demissão da ministra da Saúde ao Governo.