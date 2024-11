Líder do CDS/Madeira sugere saída de Miguel Albuquerque para evitar novas eleições

O líder do CDS/Madeira e presidente da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, José Manuel Rodrigues, sugere que a saída de Miguel Albuquerque do Governo Regional poderia "ter algum sucesso", no caso de a moção de censura apresentada pelo Chega for aprovada.

Em declarações aos jornalistas durante o Bazar Diplomático, evento que acontece todos os anos em Lisboa, José Manuel Rodrigues abre a porta a uma solução interna, onde o PSD/Madeira apresentava um novo líder do governo, de forma a evitar uma nova ida a eleições regionais.

"Se o governo regional vier a ser derrubado no Parlamento, há uma possibilidade de, a partir do PSD criar uma maioria parlamentar que assegurem um novo governo regional. Acho que esta saída tem possibilidade de ter algum sucesso", afirmou o líder dos centristas na Madeira.

Em causa as suspeitas de corrupção que envolvem alguns membros do governo regional da Madeira, entre eles Miguel Albuquerque, que levaram o Chega a apresentar uma moção de censura ao governo madeirense, que vai ser votada dia 18 de novembro. O PS admitiu esta sexta-feira votar a favor.

José Manuel Rodrigues assume que Miguel Albuquerque tem legitimidade para se manter no cargo, ou seja, a sair será sempre uma decisão pessoal. No último ano e meio, a região autónoma da Madeira já foi duas vezes a eleições. Em ambas o PSD venceu sem maioria no parlamento regional.

