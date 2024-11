Liberais pedem saída de Mayan. Ou é “expulso” ou sai pelo “próprio pé”

A manhã começou atribulada na Iniciativa Liberal. O partido acordou com a informação de que na noite de quinta-feira, Tiago Mayan Gonçalves se tinha demitido da Junta da União de Freguesias de Aldoar , Foz do Douro e Nevogilde por ter falsificado assinaturas do júri do Fundo de Apoio ao Associativismo Portuense. O próprio assumiu a responsabilidade, dizendo que o fez na tentativa de resolver o não cumprimento de prazos. O fundo em causa contemplava um valor de 875 mil euros que são atribuídos pelas juntas de freguesia às associações, tendo a Câmara Municipal do Porto atribuído uma verba de até 120 mil euros a cada freguesia. Esta sexta-feira, durante a manhã, o presidente da Iniciativa Liberal condenou a conduta de Mayan e anunciou que foi aberto um processo disciplinar no partido que pode concluir na "expulsão" de Tiago Mayan Gonçalves. A verdade é que há quem defenda que a expulsão deve ser imediata. Na rede social X, o deputado e vice-presidente do partido Bernardo Blanco defende que Mayan "só pode ser expulso". Bernardo Blanco acredita que apesar de Mayan ser a cara da oposição interna, os que o apoiavam "nada têm que ver com a situação", sublinhando que " a Comissão Executiva da IL, bem como o grupo parlamentar, nada têm que ver" com o caso.

Já Carlos Guimarães Pinto, antigo líder e deputado eleito pelo círculo do Porto, na mesma rede social diz que "repudia" os atos de Tiago Mayan. O deputado chega a confessar "desilusão" por se tratar de um nome que foi o primeiro candidato presidencial apoiado pela IL. Carlos Guimarães Pinto aconselha, na publicação, que Mayan "proteja a imagem do partido saindo pelo próprio pé". Também o núcleo da Iniciativa Liberal do Porto já condenou a atitude de Tiago Mayan Gonçalves. Em comunicado, à semelhança da direção do partido, a IL do Porto repudia as ações "inaceitáveis " de Mayan e sublinha que "aguarda com serenidade" pela conclusão dos processos internos abertos para apurar responsabilidades.