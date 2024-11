Greve no INEM. Pedro Nuno Santos acusa Governo de negligência e de só agir após oito mortes

O Governo de Luís Montenegro tem de assumir responsabilidades nas mortes que ocorreram durante a greve do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, sublinha o líder do PS.

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos , acusou esta sexta-feira o Governo de "negligência" no caso da greve no Instituto Nacional de Emergência Médica ( INEM ) e da morte de oito pessoas à espera de socorro.

As falhas ou atrasos na resposta do serviço 112 tê(...)

"Sabemos que bastava uma reunião para impedir que a greve acontecesse, tal como agora foi conseguido. Infelizmente, foi só após oito mortes, aparentemente, motivadas por atrasos no serviço de emergência médica, é que o Governo sentiu a necessidade de intervir."

Pedro Nuno Santos critica o facto de não terem sido decretados serviços mínimos na greve dos técnicos do INEM, que entretanto foi suspensa.

"Este não é só um problema da ministra. É um problema do Governo todo e, em particular, do primeiro-ministro. O primeiro-ministro podia ter optado que estamos perante uma situação grave, que vai averiguar o que aconteceu e retirar as consequências, mas o primeiro-ministro optou por desvalorizar esta greve, dizendo mesmo que não podem andar sempre atrás de pré-avisos de greve", acusa o secretário-geral do PS.

O líder socialista considera que o problema "não se resolve apenas com a substituição da ministra da Saúde, mas sim com uma alteração da maneira como o Governo gere os problemas com que se vai confrontando".