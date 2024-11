Tiago Mayan renuncia à presidência da União de Freguesias da Foz

O presidente da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, no Porto, Tiago Mayan, vai renunciar ao cargo por "um ato desenvolvido no âmbito das suas funções", avançou esta quinta-feira fonte próxima do executivo.

Fonte próxima do executivo da junta adiantou à agência Lusa que na base da renúncia estará "um ato desenvolvido no âmbito das suas funções" e que, alegadamente, apenas envolve Mayan.

A Lusa contactou Tiago Mayan, mas até ao momento não obteve resposta.

Tiago Mayan foi eleito, em setembro de 2021, presidente da junta com 36,92% dos votos, pelo movimento independente "Rui Moreira: Aqui Há Porto", apoiado pela Iniciativa Liberal (IL), CDS, Nós Cidadãos e MAIS.

Foram eleitos para o executivo da junta Ana Júlia Furtado, José Ramos, Laura Lages Brito, Germano Castro Pinheiro, Tiago Lourenço (PSD) e Cláudia Bravo (PSD).

Tiago Mayan, ex-candidato presidencial da IL, formalizou em julho a sua candidatura à liderança do partido por estar insatisfeito com o seu rumo e entender que a IL precisa de alcance, amplitude e arrojo.